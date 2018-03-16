Вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.

По словам источников, веществом была пропитана какая-то вещь женщины - одежда или косметика - которую она распаковала только в доме.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Позже лидеры Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление.