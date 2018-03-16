Покушение на Скрипаля: отравляющие вещество находилось в чемодане дочери - СМИ [ Редактировать ]
Вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
По словам источников, веществом была пропитана какая-то вещь женщины - одежда или косметика - которую она распаковала только в доме.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
Позже лидеры Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление.
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