Вода в дефиците: британцев призывают повременить со стиркой и душем

В Великобритании призывают к экономии воды. Поставщики просят пользователей не принимать ванны и открывать краны только для нужд первой необходимости. Десятки тысяч людей в стране столкнулись с проблемами водоснабжения. Что стало причиной кризиса и как ее решают?