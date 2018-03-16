Сукню для нареченої британського принца пошиє Стелла Маккартні [ Редактировать ]
Весільну сукню для нареченої британського принца Гаррі пошиє Стелла Маккартні. Принаймні, вона одна з головних претендентів у списку дизайнерів.
"Це велика честь, брати участь у підготовці такої важливої події в житті королівської родини", - зазначила модельєр. Раніше, ходило чимало чуток навколо весільного вбрання Меган Маркел. Весілля призначили на 19 травня.
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