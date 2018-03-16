На Чернігівщині тривіє незаконна вирубка лісу [ Редактировать ]
Замість лісосмуг - кілометрові ряди пеньків. На Чернігівщині - приватна фірма масово вирубує багаторічні берези та дуби. Люди кажуть - під виглядом аварійних дерев, злочинці вивозять цілком здорові. Хоча на папері - все законно. Як таке можливо - з'ясовувала Поліна Спасенко.
"Тут осьо на йому стоїть сорт - другий сорт…"
Юрій показує маркування на зрубаних стовбурах. Поблизу його села Бутівка колишня лісосмуга тепер акуратно розфасована на стоси.
"По їхніх документах - це перерослі і аварійні дерева, а фактично це - сорт фанери", - розповідає Юрій Мих, житель села Бутівка.
"Іще три місяці тому тут росли берези. На всі два кілометри лісосмуги, активісти знайшли лише одне аварійне дерево. Ось воно - досі лежить на узбіччі. Інші ж вивезли у невідомому напрямку", - розповідає Поліна Спасенко, кореспондент.
Щонайменше 10 кілометрів таких вичищених лісосмуг нарахували місцеві жителі у Городнянському районі. Працює приватна фірма. Причому усі дозволи на вирубування має. Їх видала сільрада, за розпорядженням райадміністрації. В РДА ж наполягають: усе законно.
"Чому незаконно? В нас районною радою прийнятий тимчасовий порядок з видалення дерев. Відповідно до цього, працювала комісія. Було видано розпорядження, на підставі якого сільська рада скликає сесію, і депутати приймають наступне рішення - робити це, чи ні. Вже сільська рада підписує всі договори з підрядниками", - розповідає Світлана Ященко, голова Городнянської райдержадміністрації.
На якій підставі рубають дерева, ще й в такій кількості - зацікавились у Городнянській міськраді. Цього року території з лісосмугами мають увійти до складу місцевої громади.
"Дозволи є, але законність надання цих дозволів сумнівна. Лісосмуги сьогодні на балансі ні в кого не знаходяться. Вони знаходяться за межами населеного пункту", - розповідає Андрій Богдан, міський голова Городні.
Скільки дерев встигли вирубати і яка сума збитків, тепер підраховує обласна екологічна комісія. А місцевим жителям лишається тільки спостерігати за наслідками вирубування.
"Дорогу перемітає і видує ґрунт із поля. Вони ж саджались для цього, для захисту полів", - пояснює Юрій Мих, житель села Бутівка.
В поліції розпочали слідство.
"Допитуєм посадових осіб, які причетні - надавали дозвільні документи. Открыто уголовное производство по 364 статье "Зловживання владою і службовим становищем посадовими особами"", - пояснює Віктор Приходько, начальник Городянського відділу поліції ГУ НП у Чернігівській області.
А доки правоохоронці та чиновники з'ясовують, хто винен і що робити, фірма і далі рубає дерева.
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