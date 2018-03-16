У Фінляндії можна було помилуватися рідкісним нач полярним сяйвом. Унікальний феномен у вигляді величезних кілець спостерігали жителі фінського міста Рованіємі.

Яскраво-білі, зелені та місцями рожеві потоки світла нікого не залишили байдужим. Місцеві фотографи запевняють, що це найкрасивіше Північне сяйво за останні півроку.