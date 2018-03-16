Червоні двоповерхові автобуси, які вже стали візитівкою Великої Британії, відтепер курсують і в Мексиці. Таке оновлення автопарку громадського транспорту обійшлося країні в понад 50$ млн. Чому вирішили купувати саме в британців і чи вподобали мексиканці нові автобуси - далі.

Відчути себе справжнім британцем тепер можуть і жителі мексиканської столиці. У Мехіко почали курсувати червоні двоповерхові автобуси - так звані DoubleDecker - візитівка Великої Британії. У Мексиці новий транспорт пасажири вподобали.

"Я відчуваю себе такою сучасною в цьому автобусі. Ніби в Лондоні їду. Мені дуже подобається". -розповідає Алехандра Кортез, жителька Мехіко.

"Як на мене, тут комфортніше і просторніше. До того ж ці автобуси курсують частіше, а тому ніколи не бувають переповненими", - пояснює Яну Аренас, жителька Мехіко.

Переваги "новинки" вже оцінили і літні люди, і пасажири з особливими потребами, які через тисняву в громадському транспорті раніше їздили лише за крайньої потреби.

"По-перше, в такий автобус зручно заходити. Для пасажирів з вадами, приміром як я, - треба мати достатньо місця, аби це зробити. Тут не такі високі сходинки як у наших автобусах", - розповідає Пабло Перес, житель Мехіко.

Загалом, Мексика закупила в британської транспортної компанії - 90 автобусів. Країні оновлення обійшлося у 56 $ млн. Головна перевага - не лише зручності в салоні, як-от: камери, прилади для фіксації проїзних, монітори, а ще й екологічність. Такі "ДаблДекери" значно менше забруднюють довкілля шкідливими викидами. Водії кажуть: керувати таким автобусом - одне задоволення, щоправда, є деякі нюанси.

"Треба враховувати вагу на другому поверсі. Тут - 57 місць, і при повному завантаженні - це близько чотирьох тон додаткової ваги", - розповідає Луїс Альберт Кастро, водій автобуса.

Мексика далеко не перша країна, яка оцінила переваги британських "ДаблДекерів". Двоповерхові червоні велетні вже курсують у Канаді, Гонгконзі, Малайзії, Сингапурі, Новій Зеландії, Швейцарії та у Сполучених штатах Америки.