У Берліні пройшла акція "На межі виживання" [ Редактировать ]
Сотні м'яких ведмедиків принесли до Берлінського драматичного театру німецькі учні, аби привернути увагу до наслідків збройного конфлікту в Сирії. Школярі поклали 740 іграшок на сходинках до будівлі. Саме стільки сирійських дітей змушені були виїхати з рідної країни через війну і знайти притулок в Німеччині.
Учні назвали акцію "На межі виживання". Кажуть - ведмедики символізують дітлахів, які позбавлені змоги навчатися і навіть жити в гідних умовах. кінець
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