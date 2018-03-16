У Флориді завалився пішохідний міст [ Редактировать ]
В американській Флориді завалився пішохідний міст. Чотири людини загинули, з десяток отримали поранення.
Гігантська споруда обвалилася на машини, які їхали знизу, а мостом рухалися пішоходи. Цей район у Маямі зазвичай дуже людний. Поблизу розташований Міжнародний університет і студентське містечко. Причини трагедії з'ясовують. Відомо, що міст був на реконструкції, і днями його відкрили.
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