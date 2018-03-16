Трамп розповів про свої підозри стосовно Росії [ Редактировать ]
За отруєнням екс-шпигуна Скрипаля, ймовірно, стоїть Росія. Про це заявив президент США - Дональд Трамп. Зокрема, він наголосив, що і раніше підозрював Москву в причетності до отруєння колишнього полковника ГРУ, але після розмови з британським прем'єром - Терезою Мей, ще більше в цьому впевнився. Каже, британська поліція зібрала досить переконливі докази.
"Все скидається на те, що за цим стоїть Росія. Я вже говорив з прем'єром - Терезою Мей, і ми домовилися постійно бути на зв'язку щодо цієї справи. Це дуже прикро. Це ніколи не мало трапитися. І ми вкрай серйозно ставимося до цього. І пильно стежимо за перебігом розслідування", - сказав Дональд Трамп, Президент США.
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