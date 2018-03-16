Співробітнику "Ощадбанку" загрожує до 6 років ув'язнення [ Редактировать ]
Топ-менеджера "Ощадбанку" викрили на розкраданні державних грошей. За даними слідства, він систематично проводив незаконні оборудки з облігаціями, які належали "Ощадбанку".
Це завдало фін-установі майже 17 мільйонів гривень збитку. Підозрюваний - під домашнім арештом і усунений з посади. Йому світить до 6 років ув'язнення.
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