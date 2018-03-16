На Запоріжжі восьмикласник отримав струс мозку на уроці фізкультури. Рідні запевняють - м'ячем в обличчя йому поцілив учитель. У школі - все категорично заперечують. Чия правда і як далеко зайшов конфлікт - мої колеги розкажуть.

То був звичайний урок фізкультури, каже Данило. Діти старших та молодших класів грали в баскетбол. Данило кинув м'яча, але він відскочив від кільця та поцілив у голову учневі. Той поскаржився вчителеві, який - не довго думаючи - жбурнув м'яча в обличчя Данила. Уже вдома, хлопцеві стало зле.

"Помню, как уже вызвали скорую, меня отвезли в больницу. Посмотрели и сказали, что у меня сотрясение мозга", - розповідає Данило Лебеденко, житель села Омельник.

Шість днів Данило провів у лікарні, розповідає його старша сестра - Вікторія. У жінки п'ятеро дітей. Але брата не залишила - і після смерті батьків оформила над ним опікунство. Коли на Донбасі почалися бойові дії, всі разом переїхали до Запорізької області. Спроба родичів розібратися в інциденті - вчителя здивувала.

"Я не знаю, чого сотрясєніє мозга в нього. …… Я в нього не бросав. Од мене мяч отскочив. Ми сиділи на скамєєчке рядом", - говорить Володимир Орел, вчитель фізкультури Омельницької школи.

На боці вчителя фізкультури і директор школи. До речі - його дружина. Проте, додає, фізрук покараний. Отримав догану. Але не за свій вчинок, а за те, що не догледів за дітьми на уроці.

"Что я могу еще сделать? Шо я должна на моем месте делать? Уволить учителя? Ну это ж урок физкультуры…… Мне бы лучше было, если бы он дома сидел. Но учитель хороший", - Тетяна Орел, директор Омельницької школи.

Опікуни Данила кажуть, мало того, що педагоги навіть не перепросили в дитини, родині почали дзвонити із соціальної служби з погрозами.

"Ребенок находится под опекой, вы переселенцы, у вас ненормальные условия жизни, У вас много детей, многодетная, муж не работает. Вы не работаете….… в общем, вы не такие, вы плохие, мы заберем у вас и детей и ребенка под опекой", - розповідає Вікторія Павлова, опікун Данила.

Та в місцевій службі у справах дітей від таких погроз відхрещуються.

"Взагалі таких розмов не було. Взагалі. Наша задача навпаки була зробити те, що б дитина проживала спокійно, в сім'ї і oоб її права не порушувалися", - розповідає Віктор Веселий, начальник Служби в справах дітей Оріхівської райдержадміністрації.

Опікуни Данила написали заяви в поліцію та прокуратуру. Але кажуть - у діях фізрука там злочину не вбачають, і розслідувати інцидент - не квапляться. Утім, родина хлопця ще сподівається, що правоохоронці таки переглянуть справу і вона дійде до суду.