На Запоріжжі у школі учень отримав струс мозгу [ Редактировать ]
На Запоріжжі восьмикласник отримав струс мозку на уроці фізкультури. Рідні запевняють - м'ячем в обличчя йому поцілив учитель. У школі - все категорично заперечують. Чия правда і як далеко зайшов конфлікт - мої колеги розкажуть.
То був звичайний урок фізкультури, каже Данило. Діти старших та молодших класів грали в баскетбол. Данило кинув м'яча, але він відскочив від кільця та поцілив у голову учневі. Той поскаржився вчителеві, який - не довго думаючи - жбурнув м'яча в обличчя Данила. Уже вдома, хлопцеві стало зле.
"Помню, как уже вызвали скорую, меня отвезли в больницу. Посмотрели и сказали, что у меня сотрясение мозга", - розповідає Данило Лебеденко, житель села Омельник.
Шість днів Данило провів у лікарні, розповідає його старша сестра - Вікторія. У жінки п'ятеро дітей. Але брата не залишила - і після смерті батьків оформила над ним опікунство. Коли на Донбасі почалися бойові дії, всі разом переїхали до Запорізької області. Спроба родичів розібратися в інциденті - вчителя здивувала.
"Я не знаю, чого сотрясєніє мозга в нього. …… Я в нього не бросав. Од мене мяч отскочив. Ми сиділи на скамєєчке рядом", - говорить Володимир Орел, вчитель фізкультури Омельницької школи.
На боці вчителя фізкультури і директор школи. До речі - його дружина. Проте, додає, фізрук покараний. Отримав догану. Але не за свій вчинок, а за те, що не догледів за дітьми на уроці.
"Что я могу еще сделать? Шо я должна на моем месте делать? Уволить учителя? Ну это ж урок физкультуры…… Мне бы лучше было, если бы он дома сидел. Но учитель хороший", - Тетяна Орел, директор Омельницької школи.
Опікуни Данила кажуть, мало того, що педагоги навіть не перепросили в дитини, родині почали дзвонити із соціальної служби з погрозами.
"Ребенок находится под опекой, вы переселенцы, у вас ненормальные условия жизни, У вас много детей, многодетная, муж не работает. Вы не работаете….… в общем, вы не такие, вы плохие, мы заберем у вас и детей и ребенка под опекой", - розповідає Вікторія Павлова, опікун Данила.
Та в місцевій службі у справах дітей від таких погроз відхрещуються.
"Взагалі таких розмов не було. Взагалі. Наша задача навпаки була зробити те, що б дитина проживала спокійно, в сім'ї і oоб її права не порушувалися", - розповідає Віктор Веселий, начальник Служби в справах дітей Оріхівської райдержадміністрації.
Опікуни Данила написали заяви в поліцію та прокуратуру. Але кажуть - у діях фізрука там злочину не вбачають, і розслідувати інцидент - не квапляться. Утім, родина хлопця ще сподівається, що правоохоронці таки переглянуть справу і вона дійде до суду.
по теме
На Запоріжжі вчителя фізкультури звинувачують у рукоприкладстві
На Запоріжжі восьмикласник отримав струс мозку під час уроку фізкультури. Рідні запевняють - м'ячем в обличчя йому поцілив учитель. В школі - це спростовують. Хто правий і як далеко зайшов конфлікт - розбиралися наші кореспонденти.
Мінохорони анонсувало нововведення
Мінохорони здоров'я скасовує талони, диспансеризацію і медкарти для школи. Всі ці форми первинної медичної документації - пережитки радянського минулого, давно застаріли. Відтепер лікарі не зобов'язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми.
На Рівненщині головний лікар центральної лікарні погорів на хабарі
На Рівненщині на оборудках із державним майном погорів головний лікар Млинівської центральної лікарні. Медик за хабарі дозволяв приватникам орендувати у лікарні приміщення. Допомагав йому підлеглий юрисконсульт, - повідомили в прокуратурі.
Скандал у США: школярі занепокоєні своєю безпекою
Половинчасте рішення. У США на тлі масових антизбройних протестів - конгресмени проголосували за закон, який допоможе школам уникнути насилля. Але на серйозні обмеження влада, як і раніше, йти не готова.
Учитель выстрелил в ребенка посреди урока
В Калифорнии во время урока по общественной безопасности учитель ранил школьника выстрелом из пистолета.