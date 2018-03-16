В пятницу ночью, в Киеве автомобиль слетел с дороги и упала в котлован. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Богатырской в Оболонском районе города. Водитель Nissan слетел с дороги и попал прямо в котлован.

Он был госпитализирован с травмой ноги. На месте работали патрульные.

Отмечается, что это не первое ДТП на данном участке дороги.

Напомним, что под Черновцами авто влетело в грузовик.