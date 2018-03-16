На Оболони авто слетело с дороги в котлован [ Редактировать ]
В пятницу ночью, в Киеве автомобиль слетел с дороги и упала в котлован. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел на улице Богатырской в Оболонском районе города. Водитель Nissan слетел с дороги и попал прямо в котлован.
Он был госпитализирован с травмой ноги. На месте работали патрульные.
Отмечается, что это не первое ДТП на данном участке дороги.
Напомним, что под Черновцами авто влетело в грузовик.
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