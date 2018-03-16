В Ираке возле городка Аль-Каим в провинции Анбар неподалеку от границы с Сирией разбился американский военный вертолет HH-60 Pave Hawk. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

На борту вертолета было семь человек. Вероятно, они погибли.

Чиновники утверждают, что признаков того, что вертолет был сбит вражескими силами, нет.

Центральное командование США подтвердило крушение вертолета и сообщило, что на месте работают команды спасения и анонсировало расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, что российский военный самолет ворвался в воздушное пространство Эстонии.