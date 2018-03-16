Речовина, якою отруїли Скрипаля, могла потрапити до Британії у валізі його дочки. Про це, з посиланням на джерела у британських спецслужбах, пише видання "Tелеграф".

Мовляв, перед отруєнням, Юлія Скрипаль саме повернулася з Москви. Ймовірно, отрутою обробили подарунки чи косметику. Від 4 березня, колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його донька, перебувають у лікарні в критичному стані після того, як їх знайшли непритомними в парку міста Солсбері. Також, у серйозному стані працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.