Донька Скрипаля могла привезти отруту у валізі - "Телеграф" [ Редактировать ]
Речовина, якою отруїли Скрипаля, могла потрапити до Британії у валізі його дочки. Про це, з посиланням на джерела у британських спецслужбах, пише видання "Tелеграф".
Мовляв, перед отруєнням, Юлія Скрипаль саме повернулася з Москви. Ймовірно, отрутою обробили подарунки чи косметику. Від 4 березня, колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його донька, перебувають у лікарні в критичному стані після того, як їх знайшли непритомними в парку міста Солсбері. Також, у серйозному стані працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.
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