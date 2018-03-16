В США казнили знаменитого "чулочного душителя" [ Редактировать ]
В США, в штате Джорджия, казнили 67-летнего серийного убийцу Карлтона Гэри, известного как "чулочный душитель". Об этом сообщает телеканал WRBL.
Мужчина отказался от последнего слова и молитвы. Его казнили путем введения смертельной инъекции.
В 1986 году Гэри был признан виновным в убийстве трех женщин. Он использовал колготки для удушения пожилых женщин. Погибшим было 70, 74 и 89 лет.
Перед убийством он избивал и насиловал своих жертв. Гэри заявлял, что он невиновен и что это доказывает экспертиза его ДНК и другие данные, включая следы ног в местах преступления и укус на теле одной из жертв.
В день казни около тюрьмы прошла немногочисленная акция активистов, которые добиваются отмены смертной казни в США.
Напомним, что в США казнили мужчину за убийства по расовым мотивам.
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