В США, в штате Джорджия, казнили 67-летнего серийного убийцу Карлтона Гэри, известного как "чулочный душитель". Об этом сообщает телеканал WRBL.

Мужчина отказался от последнего слова и молитвы. Его казнили путем введения смертельной инъекции.

В 1986 году Гэри был признан виновным в убийстве трех женщин. Он использовал колготки для удушения пожилых женщин. Погибшим было 70, 74 и 89 лет.

Перед убийством он избивал и насиловал своих жертв. Гэри заявлял, что он невиновен и что это доказывает экспертиза его ДНК и другие данные, включая следы ног в местах преступления и укус на теле одной из жертв.

В день казни около тюрьмы прошла немногочисленная акция активистов, которые добиваются отмены смертной казни в США.

Напомним, что в США казнили мужчину за убийства по расовым мотивам.