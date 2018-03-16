Хакеры вымогают биткоины у украинских предприятий [ Редактировать ]
Интернет-вымогатели уже несколько месяцев терроризируют украинские передприятия.
Злоумышленники вымогают биткоины у финансовых учреждений государственного и частного сектора, транспортных компаний, государственных предприятий и провайдеров доступа к сети Интернет, сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.
Жертвам, от имени так называемой LizardSquad, на электронные почтовые ящики приходят письма с сообщением, что их учреждение, предприятие, компанию выбрали для последующей DDoS-атаки. Отмечается, что эта атака значительно повлияет на функционирование учреждения, а возможно, даже заблокирует его работу.
Для того чтобы избежать таких последствий, пострадавшие должны заплатить хакерам 3 биткоина. В случае неуплаты комиссия будет увеличена на 5 биткоинов за каждый день, который прошел без оплаты.
В настоящее время работники Департамента киберполиции разыскивают вымогателей.
Правоохранители обращают внимание пользователей, что оплата за, так сказать, "протекцию от атак" не предоставляет полноценной защиты и 100% вероятности избежать хакерской атаки. Уплата этих средств только финансирует дальнейшую противоправную деятельность злоумышленников и подтверждает правильность выбранной ими схемы шантажа.
Кроме того, отдельным аспектом, который усиливает эффект таких писем является то, что в последнее время наблюдается значительное увеличение количества случаев использования нового вектора кибератаки - использование протокола Memcached. Уже есть подтвержденные факты использования хакерами уязвимых сервисов Memcached для проведения ряда DDoS-атак, включая массированную атаку на сайт Github и крупнейшую в мире DDoS-атаку на американскую фирму.
Как сообщалось, ранее мире зафиксировали самую мощную в мире кибератаку.
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