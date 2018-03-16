Всемирный день сна: поздравления в стихах и открытках [ Редактировать ]
В пятницу, 16 марта, во многих странах отмечают Всемирный день сна. Впервые Всемирный день сна был проведен 14 марта 2008 года и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.
Среди ваши знакомых наверняка есть человек, который любит поспать больше остальных, не забудьте поздравить его в этот день, ведь это - поистине его праздник.
***
Человеку очень нужно
Целых восемь спать часов,
И тогда всегда он будет
Весел, бодр и здоров,
С днем всемирным сна сегодня
Поздравляем всех вокруг,
Пусть бессонница отступит,
Будет сон, как лучший друг!
***
Все те, кто венчан с одеялом,
В подушку и матрас влюблен,
Отметить день сей предлагаю
Я крепким и здоровым сном.
В день сна желаю сновидений
Волшебных, ярких, фееричных,
Пророческих, но только добрых
И временами неприличных.
С всемирным днем сна я вас поздравляю,
Выспаться вам хорошенько желаю.
Пусть в ваших снах чудеса совершаются,
Эльфы и гномы пусть вам улыбаются.
Закройте глаза, окунитесь в мир сна,
Ведь там всегда солнце, повсюду весна.
Таинственный мир, он вам даст наслаждения,
Увидите лучшие вы сновидения!
***
Спать мы любим - это факт,
Праздник сна народный!
Пожелаю в этот день
Вам, друзья здоровья.
Пусть крепкий долгожданный сон
Болезни все излечит,
Пусть Морфей нам принесет
Жизни, что полегче!
Страх, опасность и беда
Пусть уйдут быстрее.
Я желаю, чтоб всегда
Жить было веселее.
Полезно спать всем людям, честно.
День сна - вот это интересно!
"Спи хорошо. Расти здорово" -
Такой когда-то был наш слоган.
Кто ночью спит, тот здоровее,
И самочувствие бодрее.
Он отдыхает лучше всех,
Он обретет большой успех!
***
Каждый человек имеет право
Выспаться, когда совсем устал.
Потому - дню Сна от нас лишь "браво"!
Сон мы возведем на пьедестал.
Сон это и отдых и здоровье.
Пожелаем всем отличных снов.
Спите все спокойно. В изголовьи
Пусть стоит на страже сна любовь.
Приятный день настал,
Я хочу вам пожелать
Прекрасных снов и одеял,
Чтоб этот праздник отмечать.
По законам сна любого
Пусть бодрость не заставит ждать.
Желаю крепкого здоровья,
Ночей бессонных не узнать.
Смотрите, какие еще праздники отмечают 16 марта.
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