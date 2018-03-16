В пятницу, 16 марта, во многих странах отмечают Всемирный день сна. Впервые Всемирный день сна был проведен 14 марта 2008 года и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

Среди ваши знакомых наверняка есть человек, который любит поспать больше остальных, не забудьте поздравить его в этот день, ведь это - поистине его праздник.

***

Человеку очень нужно

Целых восемь спать часов,

И тогда всегда он будет

Весел, бодр и здоров,

С днем всемирным сна сегодня

Поздравляем всех вокруг,

Пусть бессонница отступит,

Будет сон, как лучший друг!

***

Все те, кто венчан с одеялом,

В подушку и матрас влюблен,

Отметить день сей предлагаю

Я крепким и здоровым сном.



В день сна желаю сновидений

Волшебных, ярких, фееричных,

Пророческих, но только добрых

И временами неприличных.

С всемирным днем сна я вас поздравляю,

Выспаться вам хорошенько желаю.

Пусть в ваших снах чудеса совершаются,

Эльфы и гномы пусть вам улыбаются.



Закройте глаза, окунитесь в мир сна,

Ведь там всегда солнце, повсюду весна.

Таинственный мир, он вам даст наслаждения,

Увидите лучшие вы сновидения!

***

Спать мы любим - это факт,

Праздник сна народный!

Пожелаю в этот день

Вам, друзья здоровья.



Пусть крепкий долгожданный сон

Болезни все излечит,

Пусть Морфей нам принесет

Жизни, что полегче!



Страх, опасность и беда

Пусть уйдут быстрее.

Я желаю, чтоб всегда

Жить было веселее.

Полезно спать всем людям, честно.

День сна - вот это интересно!

"Спи хорошо. Расти здорово" -

Такой когда-то был наш слоган.



Кто ночью спит, тот здоровее,

И самочувствие бодрее.

Он отдыхает лучше всех,

Он обретет большой успех!

***

Каждый человек имеет право

Выспаться, когда совсем устал.

Потому - дню Сна от нас лишь "браво"!

Сон мы возведем на пьедестал.



Сон это и отдых и здоровье.

Пожелаем всем отличных снов.

Спите все спокойно. В изголовьи

Пусть стоит на страже сна любовь.

Приятный день настал,

Я хочу вам пожелать

Прекрасных снов и одеял,

Чтоб этот праздник отмечать.



По законам сна любого

Пусть бодрость не заставит ждать.

Желаю крепкого здоровья,

Ночей бессонных не узнать.

Смотрите, какие еще праздники отмечают 16 марта.