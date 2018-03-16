Украине необходим жесткий контроль и высокая цена лицензии для операторов лотерей - опрос GfK Ukraine [ Редактировать ]
77% респондентов выступают за жесткий контроль операторов лотерей со стороны государства. 67% опрошенных считают, что операторы обязаны платить высокую цену за государственную лицензию, дающую право проводить лотереи.
Также большинство опрошенных (67%) считают, что оператором лотерей могут быть только те компании, которые имеют многолетний опыт работы на рынке и хорошую репутацию.
При этом 86% опрошенных отметили, что государство должно гарантировать добропорядочность операторов лотерей и выплаты выигрыша по ним.
Таковы данные опроса жителей Киева об их отношении к азартным играм на деньги, проведенного компанией GfK Ukraine в марте 2018 года.
Согласно данным пресс-релиза компании 78% жителей столицы считают, что лотереи должны быть разрешены. При этом 50% киевлян выступают также за разрешение делать ставки в букмекерских конторах, тогда как за легализацию других видов азартных игр, таких как казино, интернет-казино, игровые автоматы, карточные игры на деньги, высказались меньше трети опрошенных.
По данным GfK Ukraine, за последние 5 лет каждый пятый киевлянин (21%) хотя бы один раз играл в азартную игру на деньги. 14% играли в лотерею, 4% - в карты и столько же делали ставки у букмекеров, а 2% ответивших на вопросы социологов сказали, что играли на игровых автоматах и в интернет-казино.
11% киевлян заявили, что хотели бы играть в лотереи в будущем, а принять участие в других азартных играх выразили желание менее 3%.
В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной по полу и возрасту, максимальная погрешность - 2,6%. Опрос проводился методом компьютеризированного телефонного интервью со звонками на номера мобильных телефонов.
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