В Ирпене Киевской области в собственном доме была жестоко убита семейная пара пенсионеров.

Мертвых пенсионеров обнаружила девушка, которая снимал у них комнату. Местные СМИ также сообщают, что пожилую пару задушили электропроводами. Также известно, что жертвы преступления жили небогато.

"Вчера, в 19.30 в одном из частных домов в поселке городского типа Ирпень обнаружено тело хозяина и его жены с признаками насильственной смерти. Полицейские обнаружили тела 81-летнего пенсионера и 79-летней его жены", - сообщило Главное управление Нацполиции в Киевской области.

На фото, представленных Нацполицией, видно, что в доме у убитых все перевернуто, вещи разбросаны, видимо искали материальные ценности.

Ранее под Запорожьем сын забил до смерти надоевшую болезнями мать.