Монатик упал со сцены прямо во время выступления (видео) [ Редактировать ]
Украинский певец Дмитрий Монатик во время концерта в Минске неожиданно упал со сцены. Артист не заметил препятствия в танце. Видео случившегося сам певец опубликовал на своей странице в Instagram.
"Минск звучит сногсшибательно. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - подписал видео Монатик .
Также певец добавил к подписи такие хештеги #упали в любовь, #ударились в танцы и #кто не падал, тот не поднимался.
Напомним, что ранее Дмитрий Монатик рассказал об обследовании на ВИЧ.
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