Украинский певец Дмитрий Монатик во время концерта в Минске неожиданно упал со сцены. Артист не заметил препятствия в танце. Видео случившегося сам певец опубликовал на своей странице в Instagram.

"Минск звучит сногсшибательно. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - подписал видео Монатик .

Также певец добавил к подписи такие хештеги #упали в любовь, #ударились в танцы и #кто не падал, тот не поднимался.

Напомним, что ранее Дмитрий Монатик рассказал об обследовании на ВИЧ.