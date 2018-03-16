Несмотря на то, что поклонники давно поговаривают о романе Потапа с Настей Каменских, артисты держат в тайне свою личную жизнь. Однако, в недавнем кулинарном шоу Потап все же заговорил о своей любимой, признавшись, что любит когда та готовит для него завтрак. Об этом пишет Glianec.

Я люблю готовить. Не знаю, умею ли я готовить, но то, как я вкладываю в это душу, даже самая простая яичница с сосиской будут невероятными. Любимой утром ничего не готовлю. Я люблю, когда любимая готовит для меня.

Напомним, что ранее Потап признался в симпатии к жене Бабкина.