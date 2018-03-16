В белорусских школах будут преподавать украинский язык [ Редактировать ]
Учебную программу факультативных занятий "Украинский язык" для 5-9 классов школ с белорусским и русским языками преподавания утвердило Министерство образования Беларуси.
"Сформировать у учащихся умения и навыки нормативной устной и письменной украинского языка, в основе которых элементарные знания об особенностях украинского языка по сравнению с русским и белорусским", - так описывает цель программы Национальный образовательный портал.
Кроме того, целью также является "развитие чувства любви и уважения к украинскому народу, интереса к его языка, культуры, литературы, обычаев, традиций".
Посольство Украины в Минске отмечает, что это произошло в контексте развития сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования. Это обсуждали на прошлогодних переговорах президента Александра Лукашенко в Киеве.
Преподавателей украинского языка и литературы уже готовят на филологических факультетах в университетах Минска и Бреста. В Минске и Гомеле сейчас действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, организованные украинской диаспорой.
Ранее сообщалось, что в украинских школах исчезнут "биология", "физика" и "химия".
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