Росія проводила кібератаки проти стратегічних об'єктів США. Про це заявили в адміністрації президента Дональда Трампа, за результатами доповіді Департаменту внутрішньої безпеки і ФБР - повідомляє "Ройтерз". За даними американських спецслужб, Кремль організував - цитую - "Багаторівневу кампанію вторгнення хакерів".

Кібератаки росіян тривали щонайменше два роки і намагалися зашкодити зокрема американським енергетичним та ядерним мережам. Що стало однією з причин посилення санкції проти РФ.