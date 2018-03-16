Четвертій річниці загарбання Криму присвятили вечірнє засідання Радбезу ООН. Заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що Кремль і далі перетворює анексований півострів на військову базу, порушує права українців та кримських татар.

А щодо виборів, які Росія збирається провести цими вихідними у Криму, то представник ЄС при ООН заявив, що Європа їх ніколи не визнає.