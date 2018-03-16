Необхідно посилити санкції проти Росії - МЗС України [ Редактировать ]
Україна закликає світ посилювати санкції щодо Росії до повної деокупації Криму. Про це у Twitter написала речниця українського МЗС Мар'яна Беца.
Саме в цей день, чотири роки тому, Росія вчинила злочин і організувала незаконний референдум на території українського Криму. Весь цивілізований світ засудив ці дії Кремля заявивши, що ніколи не визнає Крим російським.
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