Україна закликає світ посилювати санкції щодо Росії до повної деокупації Криму. Про це у Twitter написала речниця українського МЗС Мар'яна Беца.

Саме в цей день, чотири роки тому, Росія вчинила злочин і організувала незаконний референдум на території українського Криму. Весь цивілізований світ засудив ці дії Кремля заявивши, що ніколи не визнає Крим російським.