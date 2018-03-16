Бойовики знову порушують режим тиші на сході України. За минулу добу, військові зафіксували 4 ворожих обстріли в зоні АТО.

Неподалік Луганського, противник бив по наших укріпленнях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Водяного, російські найманці гатили по позиціях сил АТО з мінометів 82 калібру. Поранених чи загиблих серед українських військових немає.