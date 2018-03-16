Війна на Донбасі: військові зафіксували порушення перемир'я [ Редактировать ]
Бойовики знову порушують режим тиші на сході України. За минулу добу, військові зафіксували 4 ворожих обстріли в зоні АТО.
Неподалік Луганського, противник бив по наших укріпленнях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Водяного, російські найманці гатили по позиціях сил АТО з мінометів 82 калібру. Поранених чи загиблих серед українських військових немає.
по теме
Війна на Донбасі: бойовики порушують перемир'я на сході країни
Бойовики знову порушують режим тиші на сході України. За минулу добу, військові зафіксували 4 ворожих обстріли в зоні АТО.
"Перемир'я" на Донбасі: помер нацгвардієць поранений під Водяним
Затишшя на сході тривало недовго. Вночі окупанти з мінометів обстріляли селище Водяне під Маріуполем, - повідомили в штабі АТО. Нагадаю, минулої доби, на сході не було здійснено жодного пострілу.
Війна на Донбасі: селище Луганське обстріляли російські окупанти
Український військовий поранений під час обстрілу бойовиків у зоні АТО. Він у лікарні, стан задовільний. Російські найманці і далі порушують режим тиші - за добу пів десятка обстрілів.
Україна дотримує режиму припинення вогню на Донбасі - Генштаб
Україна дотримує режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив начальник Генерального штабу Віктор Муженко під час зустрічі з першим заступником Голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александером Хуґом.
Війна на Донбасі: ворог з гранатометів обстріляв Авдіївку
Активізувалися російські окупанти і у Приазов'ї. Позиції українських армійців біля Павлополя найманці, напередодні, обстріляли з гранатометів і мінометів. Зі 120 калібру вдарили по наших позиціях в Авдіївці.