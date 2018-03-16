Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом он написал в Twitter.

"Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - сказал Гройсман.

Напомним, Венгрия вплотную подошла к красной линии.