Правительство Украины готово разорвать экономические отношения с Россией [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом он написал в Twitter.
"Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - сказал Гройсман.
Напомним, Венгрия вплотную подошла к красной линии.
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