Спецслужбы поймали "на горячем" криминального авторитета [ Редактировать ]
Участников организованной группировки, которая занималась разбойными нападениями задержали в Горишних Плавнях Полтавской области.
Возглавлял группировку криминальный авторитет, так называемый "смотрящий" за городом. В течение 2017-2018 годов бандформирование осуществило ряд разбойных нападений, грабежей и требовало деньги у местных коммерсантов и жителей, сообщила пресс-служба СБУ.
Группировка также контролировала сбыт наркотических и психотропных веществ в регионе. Задокументировано почти десять эпизодов противоправной деятельности ее участников.
Правоохранители задержали главаря бандформирования и трех сообщников на улицах города. Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников деньги и наркотические средства.
Ранее сообщалось, что в Киеве полицейский торговал психотропами, также в столице бабушка "закладывала" наркотики в памятники.
по теме
В Киеве в полицейских кинули гранату
В Киеве, в полицейских бросили боевую гранату. Инцидент произошел сегодня ночью в спальном районе столицы. Копы попросили мужчину предъявить документы, а во время обыска обнаружили у него наркотики.
В Киеве полицейский торговал психотропами (фото)
В Киеве задержали полицейского взвода охраны объектов публичной безопасности во время продажи амфетамина.
В Одесі зупинили наркотрафік з Близького сходу
Правоохоронці затримали злочинця, коли той отримував посилку з черговою партією екстазі на майже 200 тисяч гривень.
Бабушка "закладывала" наркотики в памятники Киева (фото)
В Голосеевском районе женщина в возрасте разносила наркотики по так называемым "закладкам". Ее схватили у памятника воинам-автомобилистам.
Пожар в Черкассах: сгорела нарколаборатория в многоэтажке (фото)
В Черкассах неосторожность с огнем при изготовлении наркотиков привела к возгоранию в многоэтажном жилом доме.
У Харкові викрили мережу псевдо-реабілітаційних центрів
Мережу псевдореабілітаційних центрів викрили у Харкові. Заснували бізнес проповідники протестантської релігійної організації. Вони заманювали нарко- та алкозалежних до "клініки", брали з їхніх родичів оплату за лікування. Однак, ані медикаментів, ані психологічної допомоги хворим не надавали.