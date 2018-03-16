Участников организованной группировки, которая занималась разбойными нападениями задержали в Горишних Плавнях Полтавской области.

Возглавлял группировку криминальный авторитет, так называемый "смотрящий" за городом. В течение 2017-2018 годов бандформирование осуществило ряд разбойных нападений, грабежей и требовало деньги у местных коммерсантов и жителей, сообщила пресс-служба СБУ.

Группировка также контролировала сбыт наркотических и психотропных веществ в регионе. Задокументировано почти десять эпизодов противоправной деятельности ее участников.

Правоохранители задержали главаря бандформирования и трех сообщников на улицах города. Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников деньги и наркотические средства.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейский торговал психотропами, также в столице бабушка "закладывала" наркотики в памятники.