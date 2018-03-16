В Книге псалмов нашли секретное послание [ Редактировать ]
В Книге псалмов 10-го века из монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове Египта ученые обнаружили скрытый текст.
Так, исследователи в Стэнфордском университете США смогли идентифицировать остатки древнегреческого медицинского текста на пергаменте с использованием мощных рентгеновских лучей.
Используя магниты для управления траекторией электронов, исследователи могут создавать рентгеновские лучи, достаточно мощные, чтобы выявить скрытые истории древних документов.
В случае псалмов 10-го века команда обнаружила, что на тех же страницах был написан совершенно другой текст, написанный пятью столетиями ранее. Письмо было транскрипцией слов выдающегося греческого врача Галена, который жил от 130 до 210 года нашей эры. Его слова были записаны на страницах древнего текста неизвестным писателем через несколько сотен лет после смерти Галена.
Через несколько столетий после того, как эти слова были расшифрованы, чернила были соскоблены кем-то другим, чтобы освободить место для псалмов. Исходный текст больше не виден невооруженным глазом, но с помощью рентгеновских лучей ученые увидели более раннее письмо.
Ранее в Израиле нашли доказательства существования библейского пророка.
по теме
Археологи нашли 500-летний пистолет (видео)
Археологи обнаружили на раскопках в Колорадо фрагмент испанского пистолета, настоящий возраст которого стал известен лишь недавно.
Раскрыта жуткая правда о президенте США
Ученые в ходе своего исследования выяснили, что первый президент США Джордж Вашингтон носил зубные протезы, сделанные из зубов чернокожих рабов.
Зомби-апокалипсис: какая страна переживет нашествие мертвецов
Ученые пришли к выводам, что во время зомби-апокалипсиса на Земле выживет та страна, у которой будет самая сильная армия.
Конец близок: как человек чувствует приближение смерти
Человеческое тело - сложная система, которую трудно понять. Ученые все еще работают над выяснением, как и почему все работает в организме.
Генетики "вырастили" семью из 13 млн человек
Их общий предок жил на Земле всего 65 поколений назад.