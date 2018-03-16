На тех же страницах был написан совершенно другой текст.

В Книге псалмов 10-го века из монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове Египта ученые обнаружили скрытый текст.

Так, исследователи в Стэнфордском университете США смогли идентифицировать остатки древнегреческого медицинского текста на пергаменте с использованием мощных рентгеновских лучей.

Используя магниты для управления траекторией электронов, исследователи могут создавать рентгеновские лучи, достаточно мощные, чтобы выявить скрытые истории древних документов.

В случае псалмов 10-го века команда обнаружила, что на тех же страницах был написан совершенно другой текст, написанный пятью столетиями ранее. Письмо было транскрипцией слов выдающегося греческого врача Галена, который жил от 130 до 210 года нашей эры. Его слова были записаны на страницах древнего текста неизвестным писателем через несколько сотен лет после смерти Галена.

Через несколько столетий после того, как эти слова были расшифрованы, чернила были соскоблены кем-то другим, чтобы освободить место для псалмов. Исходный текст больше не виден невооруженным глазом, но с помощью рентгеновских лучей ученые увидели более раннее письмо.

Ранее в Израиле нашли доказательства существования библейского пророка.