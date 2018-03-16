В сети запустили новый флешмоб по поеданию льда (видео) [ Редактировать ]
В Китае запустили новый флешмоб по поеданию льда. Девушки замораживают воду в различных формах, добавляют красители и стараются съесть как можно больше льда на камеру.
При этом пользователи поедают замороженные молочные продукты и шоколад.
На ледяной флешмоб китайцев вдохновило название приложения для видеообъявлений Kwai. Там быстро распространился хештег, который переводится как "ешь лед". Под этим хештегом в соцсетях появились тысячи сообщений.
Напомним, что девушки запустили необычный флешмоб "размер не имеет значения".
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