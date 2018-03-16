В Китае запустили новый флешмоб по поеданию льда. Девушки замораживают воду в различных формах, добавляют красители и стараются съесть как можно больше льда на камеру.

При этом пользователи поедают замороженные молочные продукты и шоколад.

На ледяной флешмоб китайцев вдохновило название приложения для видеообъявлений Kwai. Там быстро распространился хештег, который переводится как "ешь лед". Под этим хештегом в соцсетях появились тысячи сообщений.

Публикация от Iceeatingvid (@satisfying_iceeating_video) Мар 15, 2018 в 12:06 PDT

Напомним, что девушки запустили необычный флешмоб "размер не имеет значения".