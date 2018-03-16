В пятницу, 16 марта, в Киеве на Подоле обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Поступила информация, что только что на Подоле, в ресторане быстрого питания "Пузата Хата" был найден мужчина с перерезанным горлом. Информация проверяется.Ресторан закрыт, на входе дежурит полиция", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве в популярном гипермаркете произошла крупная драка.