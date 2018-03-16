В Киеве в "Пузатой хате" нашли труп с перерезанным горлом [ Редактировать ]
В пятницу, 16 марта, в Киеве на Подоле обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Поступила информация, что только что на Подоле, в ресторане быстрого питания "Пузата Хата" был найден мужчина с перерезанным горлом. Информация проверяется.Ресторан закрыт, на входе дежурит полиция", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве в популярном гипермаркете произошла крупная драка.
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