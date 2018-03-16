В пятницу, 16 марта в Женеве сорвалось заседание Совета ООН по правам человека, на котором представители России собирались выступить с докладом о якобы нарушениях Украиной прав крымчан, сообщает РИА Новости.

Российская сторона в срыве косвенно обвиняет украинцев, которые якобы могут быть причастны к забастовке персонала в Совете ООН.

О подробностях срыва рассказал руководитель рабочей группы при постоянном представительстве "Республики Крым" при президенте России Александр Молохов, который должен был выступать.

"Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации", - сказал Молохов.

По его словам, Украина стремилась "любым способом" сорвать заседание. При этом, по официальной версии, его отменили из-за забастовки персонала.

Он намекнул, что украинские дипломаты могли специально подстроить забастовку персонала.

"Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы", - добавил Молохов.

Напомним, сотрудники ООН объявили забастовку.