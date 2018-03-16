Тысячи пенсионеров вышли на улицы многих городов Франции, чтобы протестовать против повышения общего социального взноса, который взимается с их пенсий.

Протесты проходят в Тулузе, Вьерзоне, Лорьяне, Бресте и других городах. Пенсионеры недовольны на 1,7% повышением взноса, который отсчитывается с их пенсий. Для пенсионеров это увеличение не компенсируется и составляет потерю до нескольких сотен евро в год, сообщает Le Figaro.

К пенсионерам присоединились также работники домов престарелых, которые заявляют о плохих условиях труда и требуют повышения заработной платы.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил пенсионеров "сделать небольшие усилия для тех, кто работает".

Выступая во время поездки в город Тур Макрон сказал: "Мы снизили налог на прибыль на 30%, чтобы люди, которые работают, могли платить за ваши пенсии".

Тем временем, сотрудники ООН объявили забастовку.