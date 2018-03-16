В ЕС и НАТО жестко раскритиковали законопроект Украины [ Редактировать ]
Ряд положений зарегистрированного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта "О национальной безопасности Украины" противоречит практикам Евросоюза и НАТО.
Об этом говорится в письме главы представительства ЕС в Украине, посла США в Украине, главы представительства НАТО в Украине и председателя Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.
Текст письма, адресованного президенту Украины, спикеру Верховной рады и секретарю СНБО, опубликовала на своей странице в Facebook народный депутат, член парламентского комитет по иностранным делам Светлана Залищук.
В письме отмечается, что законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
"Это является одной из фундаментальных целей и требований документа, над которым 18 месяцев работали авторы с консультантами. Вывод СБУ из-под контроля специального комитета, предусмотренный в законопроекте, противоречит практикам ЕС и НАТО в этой сфере", - говорится в письме.
Дипломаты выражают обеспокоенность в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, "которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля".
"Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с просьбой обосновать сохранение Ставки и ее полномочий, мы так и не получили никакой информации", - говорится в письме.
Напомним, в Совбезе ООН сорвалось выступление России по Крыму.
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