Избавиться от мешков под глазами можно всего за 10-15 минут или не так быстро, зато с более длительным результатом. Эксперты представили 8 способов как убрать отеки - выбирайте любой и каждое утро радуйтесь своему отражению в зеркале.

1. Пейте воду.

Как ни парадоксально, но, чтобы избавиться от отеков, нужно пить больше воды. Потому что нередко они появляются из-за соли, которая тормозит выведение жидкости. А вода помогает вымыть соль из организма (вместе с токсинами).

Если накануне вы съели соленый ужин, плакали или переборщили с алкоголем, чистая питьевая вода должна стать вашим лучшим другом на весь день.

2. Приложите что-нибудь холодное.

Холод сужает сосуды и помогает при любых отеках. Зона вокруг глаз не исключение. Охладить ее можно с помощью металлических ложек. Лучше заранее положить 4-6 штук в морозилку, а затем прикладывать их к глазам по очереди: когда одна ложка будет нагреваться, её можно будет заменить на новую.

Другой вариант - умываться кубиками льда. В этом случае подойдёт как замороженная вода, так и молоко или травяные отвары.

Альтернатива льду - холодные компрессы. Их можно сделать, смочив обычный ватный диск в холодном молоке или розовой воде.

Держать компресс на глазах нужно 10-15 минут.

Кроме того, таких известных борцов с отеками, как огурец, картофель и чайные пакетики тоже лучше предварительно замораживать: эффект будет более заметным.

3. Сделайте маску из натуральных ингредиентов.

Алоэ хорошо справляется с отеками, а заодно увлажняет кожу и помогает разгладить мелкие морщины. Вы можете выдавить гель из листьев живого растения, сразу распределить его по коже, подержать несколько минут до высыхания и смыть водой.

Еще один вариант - пропитать соком алоэ ватные диски, положить их в морозилку и использовать эти компрессы по мере надобности.

Ударная маска против отеков получится, если смешать 2 столовые ложки геля алоэ с половиной чайной ложки огуречного сока. Смесь можно нанести перед сном, а утром смыть.

Взбитый яичный белок также помогает подтянуть кожу и убрать припухлости. Его необходимо распределить пальцами или кистью под глазами, подождать 10-15 минут и смыть холодной водой.

Кроме того, белок можно смешать с использованным натуральным кофе (на 1 белок достаточно 2 чайных ложек кофейных отходов). Через 10 минут маску нужно смыть и нанести на кожу увлажняющий крем.

4. Используйте косметические средства.

Если не хочется тратить время на самодельную косметику, купите готовые продукты. Например, маски или патчи для глаз. Как правило, они не только убирают отеки, но и обладают увлажняющим и антивозрастным эффектом.

О креме для кожи вокруг глаз тоже не стоит забывать. Чтобы усилить его действие, храните его в холодильнике.

Замаскировать мешки можно, если наносить консилер на их границы, а не на сами отеки.

Если ваши глаза по утрам не только опухают, но и краснеют или чешутся, не исключено, что у вас аллергия на косметический продукт для глаз. Попробуйте не использовать привычные средства несколько дней. Если проблема исчезнет, избавьтесь от этой косметики.

5. Позаботьтесь о своем сне.

Во-первых, старайтесь высыпаться. 8-9 часов сна уже могут помочь справиться с мешками и кругами под глазами.

Во-вторых, обратите внимание на свою позу во время сна. Если вы спите на животе, это способствует притоку жидкости к глазам. Лучше всего спать на спине, причем подложив под голову дополнительную подушку. Тогда жидкость, которая скапливается под глазами, будет стремиться вниз.

6. Бережно относитесь к коже вокруг глаз.

Кожа вокруг глаз очень чувствительна, грубое обращение может привести ее к растяжению и, как следствие, появлению мешков. Поэтому старайтесь не растягивать кожу и не тереть глаза, не использовать агрессивные средства вроде скрабов и не забывать об увлажняющем креме.

7. Боритесь с вредными привычками.

Часто причиной отечности является любовь к соленой пище, курение или злоупотребление алкоголем. Избавьтесь от этих вредных привычек, и вы не только забудете о мешках под глазами, но и в целом станете выглядеть лучше.

8. Сходите к врачу.

Иногда припухлости вокруг глаз сигнализируют о заболеваниях или изменениях в организме. Речь о беременности, дерматите, аллергии, мононуклеозе - список можно продолжать.

Если отечность появилась внезапно при том, что вы ведете здоровый образ жизни, нелишним будет обратиться к врачу.

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