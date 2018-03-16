Японцы продают "самый умный унитаз" за $11 тысяч (видео) [ Редактировать ]
"Умный унитаз" Toto Neorest NX2 стоимостью 11 тысяч долларов представила японская фирма Toto.
Он оснащен множеством функций, в общем делает за человека почти все.
При приближении человека автоматически поднимается крышка, а при удалении хозяина она, соответственно, сама собой опускается.
Сидение унитаза может также нагреваться, чтобы прикасаться к нему было комфортнее. Для этого унитаз лишь нужно запрограммировать определенным образом.
В "умном" устройстве предусмотрен также автоматический слив. Он не только смывает отходы, но еще и сразу моет внутренность унитаза ионизированной водой с антибактериальными свойствами - в том числе труднодоступные места. Так что вам самим не придется заниматься грязной работой.
Дополнительную чистоту обеспечивает также ультрафиолетовая лампа.
Пользоваться туалетной бумагой не нужно - унитаз сам все смоет нежными струями очищенной воды. А затем высушит хозяина специальным встроенным феном.
Как сообщалось, в Японии нашли крупнейший в истории клад.
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