За 11 тысяч долларов "девайс" сделает за вас почти все. Кадр из видео.

"Умный унитаз" Toto Neorest NX2 стоимостью 11 тысяч долларов представила японская фирма Toto.

Он оснащен множеством функций, в общем делает за человека почти все.

При приближении человека автоматически поднимается крышка, а при удалении хозяина она, соответственно, сама собой опускается.

Сидение унитаза может также нагреваться, чтобы прикасаться к нему было комфортнее. Для этого унитаз лишь нужно запрограммировать определенным образом.

В "умном" устройстве предусмотрен также автоматический слив. Он не только смывает отходы, но еще и сразу моет внутренность унитаза ионизированной водой с антибактериальными свойствами - в том числе труднодоступные места. Так что вам самим не придется заниматься грязной работой.

Дополнительную чистоту обеспечивает также ультрафиолетовая лампа.

Пользоваться туалетной бумагой не нужно - унитаз сам все смоет нежными струями очищенной воды. А затем высушит хозяина специальным встроенным феном.

Как сообщалось, в Японии нашли крупнейший в истории клад.