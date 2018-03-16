В Киеве пропавшую девочку нашли мертвой (фото) [ Редактировать ]
16 марта, около 12:00 часов, на проспекте Победы в Святошинском районе Киева на территории недостроенного дома нашли тело юной девушки.
По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка, передает "Киев Оперативный"
Она была 2005 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Днепре нашли пропавшую девочку.
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