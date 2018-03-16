В пятницу, 16 марта, в возрасте 70 лет ушел из жизни Александр Павловский, знаменитый украинский режиссер. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной смерти стал инфаркт. Смерть Александра наступила внезапно: в последнее время режиссер ничем не болел.

"16 марта 2018 года на 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", - сообщает источник.

Александр Ильич Павловский - известный советский и украинский актер, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов Украины. С 1972 года до середины 1990-х годов он был штатным режиссером Одесской киностудии. 21 мая 1994 года он получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины.

Павловский снял более 20 картин, из которых наибольшую известность режиссеру принесли работы "В ритме танго", "Земский доктор", "Зеленый фургон". Также он был автором серий знаменитого юмористического киножурнала "Ералаш".

Напомним, что ранее была названа причина смерти Стивена Хокинга.