19 марта может стать выходным в Киеве [ Редактировать ]
Из-за ухудшения погодных условий 19 марта в Киеве могут объявить выходным днем. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.
"В случае значительного ухудшения погодных условий городская власть будет рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. О чем будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в первую очередь это коснется дошкольных и учебных заведений.
Напомним, синоптики предупредили украинцев о снежных выходных.
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