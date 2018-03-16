Из-за ухудшения погодных условий 19 марта в Киеве могут объявить выходным днем. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

"В случае значительного ухудшения погодных условий городская власть будет рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. О чем будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в первую очередь это коснется дошкольных и учебных заведений.

Напомним, синоптики предупредили украинцев о снежных выходных.