В пятницу, 16 марта, участники знаменитой рок-группы "Пикник" попали в аварию на автобусе. Об этом ТАСС сообщила Елена Буняшина, директор Рязанской областной филармонии, в которой должен был состояться концерт музыкантов.

"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали", - сказано в сообщении.

Ближайшие концерты группы, в том числе и выступление, запланированное на 16 марта, пришлось отменить.

"Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", - рассказал представитель группы Виктор Домбровский.

Напомним, что ранее Сергей Притула попал в ДТП.