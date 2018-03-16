Советская рок-группа "Пикник" попала в жуткое ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 16 марта, участники знаменитой рок-группы "Пикник" попали в аварию на автобусе. Об этом ТАСС сообщила Елена Буняшина, директор Рязанской областной филармонии, в которой должен был состояться концерт музыкантов.
"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали", - сказано в сообщении.
Ближайшие концерты группы, в том числе и выступление, запланированное на 16 марта, пришлось отменить.
"Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", - рассказал представитель группы Виктор Домбровский.
Напомним, что ранее Сергей Притула попал в ДТП.
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