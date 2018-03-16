В Днепропетровской области посадили двух депутатов [ Редактировать ]
Двух депутатов одного из городских советов Днепропетровской области за получение взятки в сумме 137 тысяч гривен приговорил к тюремным срокам Днепропетровский районный суд.
Установлено, что в феврале 2017 года к депутатам обратился гражданин с заявлением об изменении целевого назначения и отводе земельного участка для строительства жилого дома.
Должностные лица сообщили о необходимости передать им 137 тысяч гривен за принятие положительного решения по этому вопросу во время сессии горсовета.
Взяточники были задержаны во время получения всей суммы взятки. Осужденные полностью признали свою вину.
Суд признал секретаря и члена депутатской комиссии виновными в "получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц", сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Осужденные приговорены их к 3-м и 2-м годам тюрьмы соответственно.
Как сообщалось, в Одессе за взятку задержан следователь полиции.
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