Apple остановила производство iPhone 8 Plus [ Редактировать ]
Компания Apple остановила производство iPhone 8 Plus на заводе в Куньшане на две недели. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на тайваньские СМИ.
Причиной остановки стали несертифицированные комплектующие, которые якобы использовал поставщик Wistron, занимающийся сборкой устройств.
По информации издания, Wistron оштрафовала ряд высокопоставленных руководителей в надежде вернуть доверие Apple. Также компания отрицает, что производство было остановлено. Тем не менее, на фоне слухов акции компании успели подешеветь на пять процентов.
Известно, что речь идет о поддельных гидроизоляционных компонентах. В настоящий момент неизвестно, действительно ли они были использованы при производстве iPhone, а также возможное количество таких устройств.
На индийском рынке компания Wistron на сегодняшний день занимает лидирующую позицию. В целом же на ее долю приходилось 20 процентов произведенных iPhone 8 Plus. Остальные устройства изготавливаются на заводе Foxconn.
Напомним, Франция подает в суд на Google и Apple.
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