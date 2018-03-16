Беременная Светлана Лобода будет рожать в Америке. Уже сейчас Светлана находится в Лос-Анджелесе и последние месяцы беременности певица проведет там. На своей странице в Instagram в Stories Светлана показала, как выглядит ее новый дом.

Из апартаментов с бассейном открывается потрясающий вид на город.

Напомним, что ранее Светлана Лобода подтвердила беременность.