Светлана Лобода показала дом в Америке (фото) [ Редактировать ]
Беременная Светлана Лобода будет рожать в Америке. Уже сейчас Светлана находится в Лос-Анджелесе и последние месяцы беременности певица проведет там. На своей странице в Instagram в Stories Светлана показала, как выглядит ее новый дом.
Из апартаментов с бассейном открывается потрясающий вид на город.
Напомним, что ранее Светлана Лобода подтвердила беременность.
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