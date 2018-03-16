Жестокое нападение: девушку били головой об прилавок (фото) [ Редактировать ]
В Днепре сотрудники правоохранительных органов получили сообщение от местной жительницы, которую побил мужчина.
Как сообщила потерпевшая, на территории проспекта Мира ее избил мужчина, который также отобрал у нее мобильный телефон, передает dnepr24.com.ua
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что ограбление произошло на территории возле рынка на Вольном переулке. Девушка сообщила о том, что мужчина вначале оскорблял ее, после чего принялся бить девушку головой об прилавок.
Правоохранителям удалось задержать мужчину, который отрицает факт избиения пострадавшей.
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