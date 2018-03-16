В Днепре сотрудники правоохранительных органов получили сообщение от местной жительницы, которую побил мужчина.

Как сообщила потерпевшая, на территории проспекта Мира ее избил мужчина, который также отобрал у нее мобильный телефон, передает dnepr24.com.ua

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что ограбление произошло на территории возле рынка на Вольном переулке. Девушка сообщила о том, что мужчина вначале оскорблял ее, после чего принялся бить девушку головой об прилавок.

Правоохранителям удалось задержать мужчину, который отрицает факт избиения пострадавшей.

Читайте также, девушку избили и ограбили на глазах у прохожих.