Кенес Ракишев в лице одной из структур, принадлежащих его "БТА Банку" (Казахстан) смог отсудить в Международном арбитражном суде Лондона 55 миллионов долларов. Именно это финансовое учреждение, кстати, является владельцем "БТА Банка" (Украина).

Ответчиком в лондонском арбитраже выступала компания известного российского бизнесмена Павла Фукса – MosCityGroup. Это компания-девелопер, у которой еще ранее начались проблемы с небоскребом Sky House (скандал вокруг этого элитного жилого комплекса прогремел на всю российскую столицу - MCG все никак не может завершить строительство). А иск, который казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев теперь выиграл в Лондоне у россиянина Павла Фукса, также связан с громким строительным проектом – небоскребом "Евразия" в амбициозном проекте "Москва-сити".



Если коротко, то суть тяжбы была в следующем: господин Фукс (в лице своей строительной компании) отказался выплачивать оставшиеся 30 из общей суммы в 50 миллионов долларов за покупку 50% собственности в проекте упомянутой башни в московском деловом квартале. Как объясняют это близкие к Кенесу Ракишеву источники, господин Фукс решил воспользоваться тем, что после бегства Мухтара Аблязова, осужденного на родине (в Казахстане) за многие корыстные преступления, в его проектах царил полных хаос. Именно Аблязов руководил "БТА Банком" до того, как начал скрываться от правосудия, то есть он же принимал решение и о сделке с компанией Фукса. Позже владельцем 75% проекта стала компания Сулеймана Керимова, а ещё позже все 100% скандальной башни перешли под контроль группы ВТБ.



В отличие от "материнской компании", "БТА Банк" (Украина) удалось сохранить стабильно работающим. А вот казахстанский "БТА Банк", которому принадлежит украинская "дочка", после того, как 98% его акций купил Кенес Ракишев сменил профиль работы. Новый владелец стал заниматься поиском, возвратом и очисткой активов – тех, которые при прежнем руководителе, Мухтаре Аблязове, в огромном количестве утекали в разные стороны.

Украинским юристам уже удалось вернуть уже более миллиарда долларов, украденных Аблязовым. Тем временем юристы озаботились поиском ликвидных активов строительной компании Павла Фукса. Возможно, удастся в счет погашения долга по проигранному иску получится продать долю россиянина в московской гостинице "Петр Первый". Но это покроет лишь небольшую часть от присужденных к выплате Кенесу Ракишеву 55 миллионов, а казахстанский бизнесмен резонно рассчитывает и на компенсацию судебных издержек – процесс обошелся Кенесу Ракишеву более чем в 4 миллиона фунтов стерлингов. Если компания-девелопер Павла Фукса не исполнит решение лондонского Международного арбитража, то она может быть признана банкротом по инициативе истца – Кенеса Ракишева и туда может быть введен временный управляющий для того, чтобы распорядиться активами компании в пользу кредиторов MCG.