Во Львовской области женщина упала в пропасть (видео) [ Редактировать ]
В селе Подборцы Пустомытовского района во Львовской области, женщина провалилась в 4-метровую яму в собственном дворе, когда набирала воду из колодца.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области. Инцидент произошел из-за оползня.
Около сорока минут женщина звала на помощь соседей. Когда они ее услышали – вызвали спасателей. Те спустились к ней в пропасть и с помощью спасательной косынки и треноги пострадавшую подняли на поверхность.
С травмой ноги пострадавшую госпитализировали в больницу.
Напомним, на Закарпатье туристка сорвалась с обледеневшего склона и упала в пропасть.
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