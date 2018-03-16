Порошенко назначил командующего объединенных сил [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.
"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал он, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу.
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