В сети показали новый трейлер супергеройского фильма "Мстители: Война бесконечности", показ которого начнется 27 апреля. Видео появилось на канале Marvel Entertainment в YouTube.

В трейлере снова показали Таноса, который выступит главным злодеем фильма, и команду супергероев, которая готовится к встрече с ним.

Напомним, в HBO показали новый трейлер "451 градус по Фаренгейту".