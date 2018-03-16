"Мстители: Война бесконечности" - опубликован зрелищный трейлер [ Редактировать ]
В сети показали новый трейлер супергеройского фильма "Мстители: Война бесконечности", показ которого начнется 27 апреля. Видео появилось на канале Marvel Entertainment в YouTube.
В трейлере снова показали Таноса, который выступит главным злодеем фильма, и команду супергероев, которая готовится к встрече с ним.
Напомним, в HBO показали новый трейлер "451 градус по Фаренгейту".
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