До начала работы полноценного рынка предпочтительнее формирование цены энергоресурсов с помощью формулы, чем возврат к ручному регулированию. Такое мнение озвучила Мария Нижник, заместитель председателя АМКУ.



"Комитет два года назад сказал Регулятору (НКРЭКУ - ред.) разработать формулу, по которой будет формироваться оптово-рыночная цена. Мы не комментирует составляющую этой формулы, но что было важно для комитета, это то, что в связи с введением формулы мы упразднили возможность ручного влияния. То есть, желание комитета было разработать прозрачную и понятную, а главное, одинаковую для всех, не дискриминационную формулу. Пока не существует полноценного рынка, то мы считаем, что самое плохое, что может существовать - это ручное регулирование", - отметила Мария Нижник.



В Антимонопольном комитете уверены, что после того, как заработает рынок электроэнергии, будет возможность формирования рыночной стоимости энергоресурсов, но на данный момент лучшее решение - это формульное ценообразование.

"Я надеюсь, что, когда заработает новая модель в электричестве, это лето 2019 года, то она позволит сформулировать рыночную цену, и тогда нам не нужно будет ни ручное, ни формульное регулирование", - сообщила Мария Нижник.



По словам председателя АМКУ Юрия Терентьева, сегодня уже можно увидеть формирование стоимости газа на полноценно работающем рынке газа. В будущем такое формирование стоимости ожидается и на рынке энергетического угля.

"У рынка газа есть все предпосылки быть конкурентным, потому что есть действительно большое количество субъектов, которые могут добывать газ в Украине. Есть большое количество субъектов, которые могут импортировать газ. Поэтому, в принципе, это рынок, который может быть живым и который на самом деле уже живой. Позиция комитета - там должна быть конкуренция. Можно говорить, давайте сделаем конкурентным рынок угля. Я думаю, что нет причин, почему Украина должна идти каким-то уникальным путем в вопросах рынка угля. Рынок угля может вполне существовать", - отметил Юрий Терентьев.



Напомним, международные эксперты не раз подчеркивали необходимость либерализации рынка энергоресурсов в Украине, важность отказа от ручного регулирования цен на рынка газа и угля. В итоге в 2016 году в рамках выполнения ст.269 Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС был внедрен принцип рыночного ценообразования на энергоресурсы - формула расчета цены на газ (Дюссельдорф+) и формула расчета цены на уголь (Роттердам+).