Как пляжный мяч с головой и ножками: самая крошечная женщина родила троих детей (фото) [ Редактировать ]
Порой упорное желание людей продолжить свой род поражает. Одной из таких историй является история 36-летней Стейси Геральд, чей рост составляет всего 71 см, передает jauns.lv
До того, как она получила этот спорный титул она встретила своего мужа Уила, с которым они познакомились в 2000 году в супермаркете, где оба работали. Рост Уила составляет 175 см.
Пара сразу решила, что хочет иметь полноценную семью, но врачи сказали, что это невозможно по причине диагноза Стейси - несовершенного остеогенеза.
Особенностью данной болезни является замедленный рост, что приводит к слаборазвитым легким, а также чрезвычайно хрупким и ломким костям.
Доктора предупредили пару, что маленькое тело Стейси не сможет справиться с беременностью, и что ее органы могут быть передавлены во время роста ребенка.
"Новость о том, что у меня не может быть детей разбила мне сердце. Всю жизнь мои родители говорили мне, что я могу делать все что-угодно. А потом появились эти врачи, которые сказали мне, что мы не можем быть полноценной семьей. Это было действительно больно", - сказала Стейси.
Предупреждения врачей не помешали паре попробовать, и спустя 8 месяцев Стейси узнала, что беременна.
Беременность и роды прошли хорошо, но сердце родителей оказалось разбитым, когда они узнали, что их дочь Катери унаследовала состояние матери. Девочка никогда не сможет иметь нормальный рост.
После этого семья продолжила жить как обычно, и через год Стейси снова забеременела.
Вторая беременность проходила для Стейси гораздо тяжелее
"Это было тяжело, я стала большой намного быстрее. Я помню, как я расплакалась в самой худшей точке беременности, потому что я выглядела как пляжный мяч с головой и маленькими ножками", - сказала Стейси.
Макая родилась на свет с ростом более 45 см, что составляет больше половины тела Стейси.
После рождения Макаи, пара не была уверена, что им стоит еще заводить детей, однако они снова это сделали. Третьим ребенком стал мальчик по имени Малакай, который к сожалению как и Катери унаследовал редкое генетическое состояние своей матери.
"Малакай родился без сломанных костей. Люди с нашим состоянием часто рождаются с поломанными руками и ногами, потому что наши кости хрупкие, и легко могут быть повреждены во время родов", - сказала женщина.
Невзирая на трудности, Стейси сказала, что третий ребенок только сблизил их с мужем.
"Я и не думала, что могу любить его еще больше. Но после того, как у нас появился сын, я каждый день влюбляюсь в Уила все сильнее", - сказала Стейси.
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