Воздействие радиации на астронавтов, которые совершают межпланетное путешествие, серьезнее, чем считалось раннее.

Главной причиной является снижение солнечной активности, в результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи, выяснили американские ученые из Университета Нью-Гэмпшира.

Во время исследования ученые проанализировали данные прибора CRaTER, который расположен на борту станции Lunar Reconnaissance Orbiter и предназначенного для оценки вредного воздействия космических лучей и солнечной радиации.

В результате исследования оказалось, что излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится более интенсивным. В то же время выяснилось, что причиной такого явления стал аномально длинный период пониженной солнечной активности.

Как отметили ученые, доза возможного облучения, которую получат астронавты, отправившиеся на Марс, повысится на 30%. Однако опасность исходит и от Солнца. Так, в сентябре 2017 года астрономы зафиксировали выброс корональной массы, который привел к испусканию высокоэнергетических частиц.

Напомним, Илон Маск анонсировал первые полеты на Марс.